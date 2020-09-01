رغم تهديد أمريكا.. ميركل تؤكد مساعي ألمانيا لاستكمال "نورد ستريم 2"

برلين - (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رغبة الحكومة الألمانية في مواصلة بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" المثار حوله جدل وإتمامه.

وجاءت هذه التصريحات لميركل في مدينة شترالسوند بولاية مكلنبورج-فوربومرن، في ختام زيارتها لدائرة انتخابية، على خلفية التهديدات الصادرة من الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات.

وقالت المستشارة الألمانية: "إننا نعتبر هذه العقوبات الخارجة عن الحدود الإقليمية، أي التي تتجاوز أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، غير قانونية".

يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية هددوا في خطاب موجه لميناء ساسنيتس-موكران الألماني، على بحر البلطيق بولاية مكلنبورج-فوربومرن، باتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين ومساهمين.

يشار إلى أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" يؤدي دورًا مهما لصالح الاقتصاد في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الواقعة شمالي ألمانيا، حيث من المقرر شحن أنابيب خطوط الغاز بحرًا من الميناء، كما سيصل الغاز الروسي إلى ساحل لوبمين بالولاية.

يشار إلى أن هذه الزيارة الأول لميركل لدائرة انتخابية في ولاية مكلنبروج-فوربومرن منذ بداية تفشي وباء كورونا، والتقت خلال ذلك بمسؤولين من مستشفيات ونزل رعاية وكذلك مدراء مدارس ومعلمين.

وأكدت ميركل خلال الزيارة ضرورة تحديد الأولويات من أجل المسار المستقبلي للوباء، وقالت: "يجب أن يبقى الاقتصاد مستمرًا طالما أن ذلك ممكنًا" وشددت على ضرورة إبقاء مدارس ورياض أطفال مفتوحة.