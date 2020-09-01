أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام البرلمان اللبناني

06:42 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام البرلمان اللبناني

احتجاجات لبنان - أرشيفية

بيروت - (د ب أ)

اشتبك عدد من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، مع قوات الأمن أمام مبنى مجلس النواب اللبناني.

وانفصلت مجموعة من المتظاهرين عن مظاهرة ساحة الشهداء وقامت بإلقاء الحجارة على القوات الأمنية أمام المجلس النيابي في وسط بيروت، وردت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.

ونجح المحتجون في فتح إحدى البوابات المؤدية إلى المجلس النيابي، غير أن القوات الأمنية صدتهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

في الوقت نفسه، تستمر المظاهرة المركزية في ساحة الشهداء، ويتخللها كلمات تشرح مطالب الثورة، وسط أناشيد تعبرعنها.

وتجمع مئات المواطنين اللبنانيين في وقت سابق اليوم بساحة الشهداء في وسط بيروت للتظاهر تحت عنوان "غضب لبنان الكبير" وطالبوا بمحاسبة الطبقة السياسية.

وحمل المشاركون من كافة المناطق اللبنانية في التظاهرة الإعلام اللبنانية، وبعضهم حمل أعلاما سوداء ولافتات عبروا فيها عن مطالبهم وعن رفضهم التوطين.

وأعلنوا أن مطالبهم هي نفسها مطالب 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتتضمن معالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وأعرب عدد من المشاركين في التظاهرة عن رفضهم الأحزاب والطبقة السياسية، ومحاسبة من تسبب بانفجار مرفأ بيروت، ودعوا إلى رحيل النظام، كما طالب بعضهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ورفض بعضهم مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة وطالبوا بحكومة اختصاصيين" لا حكومة حصص وتحاصص".

مجلس النواب اللبناني لبنان احتجاجات لبنان

الخبر التالى:

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بالقطاع المصرفي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد