الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بالقطاع المصرفي

أبوظبي - (د ب أ)

وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

وقع الاتفاقية من جانب الإمارات عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي بالإمارات، ومن جانب إسرائيل رونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

واتفق الجانبان خلال لقاء عقد في أبوظبي اليوم على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات وإسرائيل.

ويزور أبوظبي وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل.

ويضم الوفد ممثلين عن قطاعات الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة.

ويجري الوفد لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.