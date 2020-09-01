موسكو: العقوبات الأمريكية على مشروع "التيار الشمالي -2" غير شرعية

موسكو- (أ ش أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على مشروع "التيار الشمالي-2" بأنها "غير شرعية"، مشيرا إلى أنها من أساليب المنافسة غير النزيهة.

وقال لافروف - خلال كلمة أمام طلاب الجامعة الروسية للعلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء - "إن هذه العقوبات محاولة لتقويض القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وأن العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي هي وحدها الشرعية".

وأضاف "في حالة مشروع "التيار الشمالي ـ 2" نلاحظ أن كل أساليب المنافسة عديمة الضمير تجري بشكل علني، حيث يعلن الأمريكيون بصراحة أنه يجب إيقاف هذا المشروع بحجة انتهاك أمن الطاقة في أوروبا، موضحا أن واشنطن تعني بأمن الطاقة في أوروبا ضرورة شراء الدول الأوربية الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.. كما وصف التصريحات الأمريكية تلك بـ"المتعجرفة"، وبأنها تُظهر عدم احترام الولايات المتحدة التام لحلفائها.

ويواجه "التيار الشمالي-2" معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لبيع غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019.