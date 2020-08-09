الكويت تسجل 4 وفيات و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 478.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 71 ألفا و713 حالة.
وأشار المتحدث إلى وجود 115 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 713 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 63 ألفا و519.
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