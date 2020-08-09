آبي يتعهد بتعزيز تدابير مكافحة كورونا لتجنب إعلان حالة الطوارئ

طوكيو - أ ش أ

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مجددا بتعزيز تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتقال العدوى لكبار السن والفئات الأخرى الضعيفة، لتجنب إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى.

وقال آبي - في مؤتمر صحفي في مدينة "ناجاساكي" أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، مقتطفات منه - إنه بالرغم من أن هناك زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلا أنه لم يتم إدخال الكثير من المرضى إلى المستشفيات، كما أن الكثيرين ليسوا في حالة خطيرة؛ مضيفا أن هناك أعداد كافية من الأسرة في المستشفيات.

وأشار آبي إلى أنه يتوقع أن يكون للجائحة تأثيرا أكبر على الاقتصاد الياباني من تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008، موضحا أن حزمة الإنفاق التي تقدر بنحو 9.4 مليار دولار - ووافق عليها مجلس الوزراء الياباني الجمعة الماضية - ستذهب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا رئيس الوزراء الياباني المواطنين الذين يقومون بزيارة مسقط رأسهم خلال عطلة مهرجان "بون" التقليدي الياباني إلى تجنب المواقف الخطرة كتناول الوجبات في مجموعات كبيرة.