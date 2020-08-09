أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 283 ألفا و932 حالة

07:59 ص الأحد 09 أغسطس 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 283 ألفا و932 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 283 ألفا و932 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6079 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 260 ألفا و171 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الهند تسجل 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان