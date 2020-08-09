باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 283 ألفا و932 حالة
إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 283 ألفا و932 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6079 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 260 ألفا و171 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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