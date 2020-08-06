غارة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس بغزة دون إصابات
غزة - (د ب أ):
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الخميس موقع تدريب يتبع للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقع تدريب يتبع لكتائب القسام في شمال قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.
في المقابل قالت مصادر إسرائيلية إن الغارة جاءت ردا على إطلاق شبان من غزة بالونات حارقة على جنوب إسرائيل ما أدى إلى وقوع حرائق في بعض الحقول المحاذية للقطاع.
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