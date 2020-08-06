طوكيو تحذّر مواطنيها من السفر خارج العاصمة وسط ارتفاع إصابات كورونا

طوكيو - أ ش أ

دعت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو، يوريكو كويكي، السكان إلى تجنب السفر إلى خارج العاصمة خلال عطلة مهرجان "بون" التقليدي الياباني والمقررة الأسبوع المقبل، في ضوء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن كويكي قولها، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ـ " في الماضي، كانت عطلة بون الصيفية وقتًا لقضاء الأجازة والوقت مع العائلة، لكن هذا العام أحُث سكان العاصمة على الامتناع عن السفر إلى مسقط رأسهم وأن يتواصلوا مع الأقارب عبر الهاتف أو وسائل التواصل الافتراضية الأخرى حتى نتمكن من حماية أنفسنا وأحبائنا".

وأضافت كويكي" إن تفشي فيروس كورونا المستجد في طوكيو ما يزال يمثل تحديًا، ويجب على سكان العاصمة البقاء في حالة تأهب، وحثت الناس على عدم تناول الطعام في خارج المنزل وسط الأزمة الصحية".

وطالب رئيس اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة كورونا في اليابان شيجيرو أومي، أمس، المواطنين الذين يخططون للسفر خلال فترة العطلة لاتخاذ تدابير شاملة للوقاية من العدوى من استخدام للمطهر وارتداء الكمامات.

وسجّلت العاصمة اليابانية أكثر من 200 حالة جديدة يوميا منذ أواخر يوليو الماضي وارتفعت حصيلة الإصابات اليوم في طوكيو إلى 360 لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 14 ألفا و645 حالة، بينما سجلت اليابان حتى الآن ما يزيد على 44 ألف إصابة بالفيروس، وما يقرب من 29 ألف حالة تعافي وأكثر من ألف حالة وفاة.