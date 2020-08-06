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من موقع انفجار بيروت.. ماكرون: سنقدم مساعدات غير مشروطة للبنانيين

12:06 م الخميس 06 أغسطس 2020
من موقع انفجار بيروت.. ماكرون: سنقدم مساعدات غير مشروطة للبنانيين

إيمانويل ماكرون

وكالات:

توجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان، الخميس، وقال"رسالتي رسالة أخوة ومحبة وصداقة من فرنسا إلى لبنان ونسعى لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني، طبية وأدوية".

وأضاف: "ننسق في الأيام المقبلة مساعدات لوجيستية وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق ابحاث قريبا، وسألتقي الهيئات السياسية اللبنانية في حوار حقيقي لتحمل المسؤوليات"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع: "نعلم أن الأزمة في لبنان كبيرة وهي سياسية وأخلاقية قبل كل شيء وضحيتها الشعب اللبناني. سألتقي المجتمع المدني والأولوية لدعم الشعب اللبناني من دون شروط".

وتابع: "هذا لبنان وهذه فرنسا. هناك العديد من الضحايا الفرنسيين أحدهم مهندس فرنسي، نحن قلقون ولدينا الكثير من الجرحى وقلقون على مصير البعض"، مؤكدًا أن "فرنسا تحمل مبادرات لدعم علميات الانقاذ وسأقبال المعنيين لمعرفة ما حدث".

وأكّد ماكرون فورو وصوله إلى لبنان، في تغريدة عبر تويتر، أن لبنان "ليس وحيدًا وأن التضامن معه "واجب"، وذلك بعد 48 ساعة من الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي.

وهذه أول زيارة يُجريها رئيس دولة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلف نحو 137 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب حصيلة رسمية.

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