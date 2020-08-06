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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 281 ألفاً و863 حالة

08:29 ص الخميس 06 أغسطس 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 281 ألفاً و863 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 281 ألفا و863 حالة، وذلك عقب تسجيل 727 حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6035 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 256 ألفا و58 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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