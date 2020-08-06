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الولايات المتحدة تسجل 52 ألفاً و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

07:49 ص الخميس 06 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل 52 ألفاً و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4 ملايين و823 ألفا و890 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و810 حالات إصابة جديدة.
وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 158 ألفا و250 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1388 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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