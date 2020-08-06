إصابات كورونا حول العالم تقترب من 19 مليوناً
واشنطن - (د ب أ):
تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونا، بحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 0500 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.
وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونا و168522 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليونا و978366 حالة.
كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94875
عدد المصابين
-
47182
عدد المتعافين
-
4930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان