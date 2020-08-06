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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 19 مليوناً

07:21 ص الخميس 06 أغسطس 2020
إصابات كورونا حول العالم تقترب من 19 مليوناً

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونا، بحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 0500 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونا و168522 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليونا و978366 حالة.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.

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