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الخارجية السودانية: جاليتنا في بيروت بخير

06:06 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الخارجية السودانية: جاليتنا في بيروت بخير

وزارة الخارجية السودانية

السودان - (أ ش أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية، بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء، إن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.

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