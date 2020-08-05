الخارجية السودانية: جاليتنا في بيروت بخير

السودان - (أ ش أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية، بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء، إن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.