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سويسرا تعلن إصابة سفيرتها بلبنان في انفجار مرفأ بيروت

05:55 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
سويسرا تعلن إصابة سفيرتها بلبنان في انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إصابة سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرجوتس، بجروح طفيفة في انفجار بيروت أمس، حسبما نقلت وكالة تلغراف السويسرية (ATS).

وقالت الخارجية السويسرية إن سفيرتها الآن في حالة جيدة وعادت إلى العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية أن أيا من موظفي السفارة الآخرين لم يصب بأذى، لكن بعضهم أصيب بالصدمة بعد الحادث. كما أصيب مبنى السفارة ومقر إقامة السفير بأضرار بالغة جراء الانفجار.

وأبدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا ووزير الخارجية إينياسيو كاسيس تضامنهما مع اللبنانيين بشأن المأساة التي حلت بالبلاد. وأعلن كاسيس استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في أي مجال.

ويعيش حوالي 1.5 ألف مواطن سويسري في لبنان، 80% منهم يحملون جنسية مزدوجة. وفي الوقت الحالي، ليس لدى وزارة الخارجية أي معلومات حول ما إذا كان أي سويسري آخر قد أصيب في الانفجار.

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