العراق يرسل طائرة تحمل مساعدات وكوادر طبية إلى بيروت
بيروت- (أ ش أ):
أعلنت السفارة العراقية في لبنان، أن طائرة عراقية تحمل على متنها مساعدات وكادرًا طبيًا ستصل بيروت اليوم الأربعاء.
وقالت السفارة -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- "إنه تأكيدًا لروابط الأخوّة والتلاحم بين العراق ولبنان، سوف تصل مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة عراقية على متنها أطباء عراقيون جراحون اختصاصيون وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية".
وأوضحت السفارة أن الطائرة تحمل أيضًا بعض المواد الطبية لمعالجة لحالات الطوارئ، إضافة إلى وفد حكومي عراقي لإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان في المحنة الناتجة عن الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس في مرفأ بيروت".
وهز انفجار هائل أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.
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