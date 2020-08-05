ألمانيا ترسل فريق إنقاذ إلى بيروت للمساعدة في جهود الإغاثة

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا إرسال فريق إنقاذ إلى بيروت للمساعدة في البحث عن ناجين من الانفجار الكبير الذي وقع أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية، والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب 4 آلاف آخرين.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية عقب اجتماع لوحدة إدارة الأزمات التابعة للحكومة إن فريق إنقاذ من الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية (تي إتش دابليو) سيتوجه إلى بيروت للمساعدة في جهود البحث عن الأفراد وانتشالهم من حطام المباني المنهارة جراء الانفجار.

وأضاف المتحدث أن الفريق الذي يضم 47 شخصا، سيغادر "إن أمكن اليوم"، مضيفا أن الفريق سيتولى أيضا "دعم إدارة الأزمات في السفارة" من خلال عمليات التسليم والخدمات.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على اتصال أيضا مع نظيره اللبناني.