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اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 41 ألفا و841 حالة

08:23 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 41 ألفا و841 حالة

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 41 ألفا و841 حالة، وذلك عقب تسجيل 1240 حالة إصابة جديدة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1035 حالة، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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