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السفارة السعودية ببيروت تدعو رعايا المملكة لأخذ الحيطة والحذر

12:45 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
السفارة السعودية ببيروت تدعو رعايا المملكة لأخذ الحيطة والحذر

انفجار بيروت

(وكالات):

دعت السفارة السعودية في بيروت، رعايا المملكة في لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر على خلفية الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وجاء في بيان عن السفارة السعودية في بيروت أنها "تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصا على أمنهم وسلامتهم".

وأضاف البيان: "كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

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