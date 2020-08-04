الشيخ محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع الشعب اللبناني

(وكالات):

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، تضامن الإمارات مع الشعب اللبناني إثر الانفجارات الضخمة التي هزّت العاصمة بيروت مساء اليوم.

وكتب بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه".

وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه".