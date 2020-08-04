مصر تعرب عن قلقها بشأن انفجار مرفأ بيروت وتبحث كيفية مساعدة لبنان

وكالات

أعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان بعد ظهر اليوم، مؤكدةً أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

وهزت انفجارات متتالية الثلاثاء العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسؤولون لبنانيون.

وقعت الانفجارات في مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون في سماء العاصمة اللبنانية. ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التي أدت أيضا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.

وتأتي الانفجارات في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة وتوترات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي وقبل عدة أيام من النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل في ١٤ فبراير ٢٠٠٥.