"الصحة العالمية" تطالب باحترام البروتوكولات فور إنتاج لقاح مضاد لكورونا
سويسرا - (أ ش أ)
ناشدت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف باحترام اللوائح والبروتوكولات النافذة حاليًا في إطار عملها على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد 19.
ونوه المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير، إلى أن كل لقاح أو دواء يجب أن يخضع لسلسلة من التجارب والاختبارات قبل أن يتم السماح بتسويقه، تعليقاً على "وعود" روسيا بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بداية 2021، حسبما أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وأكد لاندميير، أن فريق المنظمة في الصين أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان، لافتا إلى أن المحادثات شملت لقاءات عن طريق الفيديو مع علماء وخبراء في علم الفيروسات في ووهان.
وكُلفت البعثة التحضيرية التي تضم اثنين من خبراء صحة الحيوان وخبيرا في علم الأوبئة، بالتحضير لبعثة فريق أكبر من العلماء الصينيين والدوليين يسعى لاكتشاف كيفية تمكن الفيروس المسبب لمرض (كوفيد- 19) من تجاوز حاجز السلالات وانتقل من الحيوان للإنسان.
وكانت روسيا أيضًا قد أعلنت يوم أمس الاثنين، أن ثلاث شركات دوائية تتجه نحو إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
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