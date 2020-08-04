الشرطة الألمانية: إصابة شخص خلال محاولة سطو على بنك في برلين

برلين- (د.ب.أ):

أعلنت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين اليوم الثلاثاء أن بعض الأشخاص حاولوا السطو على بنك جنوبي العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة في المنطقة التي يقع بها البنك إن الجناة اصطدموا خلال محاولة السطو بفردي حراسة بالبنك صباح اليوم، وجرى إطلاق نار.

وأضاف المتحدث أن أحد أفراد خدمة الحراسة أصيب جراء ذلك، ويخضع للعلاج بالمستشفى، وليس هناك خطر على حياته.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الجناة سرقوا شيئا أم لا.

وبحسب بيانات الشرطة، يشتبه أن الجناة دخلوا البنك عبر الفناء الخلفي، وحاولوا الدخول إلى الفرع الذي كان لايزال مغلقا في وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الجناة أضرموا النيران في سيارتهم الخاصة بالفناء، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وقال المتحدث إن حرق السيارة ربما كان مقصودا "لإخفاء الجريمة"، حيث أراد الجناة بذلك تدمير أية آثار أو بصمات لهم.

وتابع بالقول إن متخصصين قاموا بفحص السيارة، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بطائرة بدون طيار من أجل التصوير الجوي لملاحقة الجناة.

وكان متحدث باسم قوات الإطفاء صرح في وقت سابق بأن هناك حريقا في سيارة نقل أموال. وبحسب الشرطة، لم يكن هناك أي سيارة لنقل أموال في الموقع. وبذلك عارضت السلطات بيانات سابقة لها كانت تقول إنه، وفقا لأولى المعلومات، وقع حادث سطو على سيارة نقل أموال. وتم إطفاء النيران بالسيارة قبل وصول قوات الإطفاء.

وبحسب الشرطة، يتم فحص وجود أي علاقة بين هذه الواقعة وجرائم أخرى سابقة.