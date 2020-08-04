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الرئيس العراقي يرحب بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة

01:32 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الرئيس العراقي يرحب بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- أ ش أ:

رحب الرئيس العراقي برهم صالح بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال صالح - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، الثلاثاء: "إن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي"، مؤكدًا أهمية العمل الجاد لتحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "أن أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمر بها شعبنا تتطلب قرارًا وطنيًا شجاعًا نابعًا من استحقاق الشعب، وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وأشار إلى أن الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيدًا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي تنطلق العراق نحو الإصلاح البنيوي المنشود.

ودعا مجلس النواب العراقي إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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