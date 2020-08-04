أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأمريكية مع كورونا "أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث"

12:15 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأمريكية مع كورونا "أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث"

فيروس كورونا

(وكالات)
انتقد آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الحكومة وولايات أخرى، الاثنين، لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.
وقال كومو إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وقال كومو معلقا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة "كان هذا أسوأ خطأ لحكومة أمريكية في التاريخ الحديث...إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ".
وقال كومو إن عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات الولاية يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ مارس.

فيروس كورونا الحكومة الأمريكية أمريكا ولاية نيويورك آندرو كومو

الخبر التالى:

اندلاع حريق هائل في مطار مصراتة الليبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان