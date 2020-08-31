نتنياهو: وجهت دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل دعت وفدا من الإمارات العربية المتحدة لزيارة إسرائيل "حيث يقام له استقبال رسمي أيضًا" عقب وصول الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبوظبي.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم الاعتراف بإسرائيل ذات يوم وستصنع السلام مع بقية دول الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وتابع "هناك أشياء كثيرة لا أستطيع إخباركم بها ، لكنني متأكد من أنكم سوف تكتشفونها في الوقت المناسب" مشيرًا إلى أن إسرائيل تجري حاليًا محادثات مع دول عربية أخرى.

وقال نتنياهو بعد رؤية الأعلام الإسرائيلية تلوح عندما هبط الوفدان الإسرائيلي والأمريكي في أبو ظبي اليوم الاثنين "شعرت بفخر كبير هذا عصر جديد في تاريخنا".

كان وفدان أمريكي وإسرائيلي قد وصلا إلى أبو ظبي على متن أول طائرة تنطلق من إسرائيل إلى الإمارات مباشرة.

ويرافق الوفد الحكومي الإسرائيلي كل من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في ذات الوقت، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين.

وكُتبت على الطائرة التابعة لشركة "العال" كلمة سلام بالعربية والإنجليزية والعبرية.

ولدى هبوط الطائرة على أرض المطار رفع الطيار من نافذته أعلام إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة.

وكان في استقبال الوفد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين، وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مدنية واقتصادية بين إسرائيل والإمارات.

وسيتم في إطار الزيارة الرسمية عقد اجتماع ثلاثي يضم رئيسي الوفدين الإسرائيلي والأمريكي مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد ومسؤولين كبار آخرين.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في مقابل تعليق إسرائيل لخطط مثيرة للجدل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.