رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يتضامن مع متضرري انفجار بيروت

بيروت - (د ب أ):

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب عن تضامنه مع متضرري انفجار مرفأ بيروت.

واستمع أديب، خلال جولة تفقديه في منطقتي "مار مخايل" و"الجميزة"بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ،إلى هواجس المواطنين ومطالبهم.

وقال أديب: "لا كلام يعبر عن الوجع الذي شعرت به لما شاهدته من مآسي ودمار، وليس عندي ما أقوله الآن إلا التضامن الكامل مع ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والمنكوبين".

وأضاف :"قررت أن تكون أول محطة لي بعد تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة من هذه المنطقة ، لأوكد للجميع وقوفي إلى جانبهم في هذه المحنة الكبيرة التي مرت على لبنان ".

وتابع أديب "ما شاهدته يجب ان يشكل حافزا لنا جميعا للإسراع في تشكيل الحكومة والانطلاق في ورشة إعادة البناء والاعمار وتخفيف المعاناة، بالإضافة إلى القيام بالخطوات المطلوبة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ، مما يشجع أصدقاء لبنان على الوقوف إلى جانبه ودعمه".

وأعرب بعض المواطنين في المنطقة عن اعتراضهم على هذه الجولة وقام بعضهم برمي عبوات بلاستيكية على سيارة رئيس الحكومة المكلف خلال مغادرته الجميزة.

ويبدأ رئيس الحكومة المكلف استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة جديدة بعد غد الأربعاء.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه "ستجرى استشارات التأليف في مقر رئاسة مجلس النواب في "عين التينة" يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

ويلتقي رئيس الحكومة المكلف خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة الكتل النيابية ، للتشاور معها في شكل الحكومة المقبلة .

وكان مصطفى أديب أعرب اليوم عن أمله في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال أديب، في بيان صحفي اليوم عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، إنه "في هذه الظروف العصيبة لاسيما بعد تفجير المرفأ لا وقت للكلام والتمنيات"، مؤكدا أن "الوقت للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا وسنختار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الاختصاص".

وتشاور رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، بعد ظهر اليوم، حول نتائجها، ثم استدعى مصطفى أديب الذي حاز على العدد الأعلى من أصوات النواب وأبلغه بالتكليف.

وحاز السفير مصطفى أديب على 90 صوتا من أصوات النواب وامتنع سبعة نواب عن تسمية أي رئيس مكلف ، وسمت كتلة الجمهورية القوية التي تضم 15 نائباً نواف سلام لتشكيل الحكومة كما سماه النائب فؤاد مخزومي، فيما سمى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريا الحسن لتشكيل الحكومة , وسمى النائب جهاد الصمد المهندس الفضل شلق لتشكيل الحكومة.

ورئيس الحكومة المكلف يشغل منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوليو 2013.

وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، ودرّس في عدد من الجامعات في لبنان وفرنسا.

وبدأ رئيس الجمهورية صباح اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة الجديدة تخلف حكومة حسان دياب.

وكان دياب قد أعلن في 10 أغسطس الحالي استقالة حكومته، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ والذي أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وأكثر من 182 قتيلا وستة آلاف جريح.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.