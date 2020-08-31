الصين تحتجز مراسلة استرالية تعمل لقناة تلفزيونية محلية

بكين - (د ب أ):

احتجزت السلطات الصينية مراسلة استرالية تعمل بقناة محلية حكومية وذلك حسبما أعلنت هيئة البث الأسترالية (ايه بي سي)، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الدولتين بسبب التجارة ومخاوف تتعلق بالأمن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في بيان اليوم الاثنين إنه تم إعلام الحكومة في 14 أغسطس الجاري أنه جرى احتجاز تشينج لي في الصين.

وتعمل تتشينج كصحفية ومراسلة تلفزيونية لصالح قناة سي جي تي ان التابعة للحكومة الصينية الناطقة باللغة الانجليزية، بحسب ما ذكرت شبكة ايه بي سي.

وأفادت شبكة ايه بي سي أنه لم يتم توجيه اتهامات لتشينج، ولكن يجرى احتجازها "تحت المراقبة في موقع مجهول". وقالت الشبكة " هذا قد يشمل احتمالية احتجازها لمدة ستة أشهر بدون أن تلتقى بمحامي أو أي شخص أخر".

وقالت باين إن مسؤولين استراليين عقدوا جلسة استشارية أولية مع تشينج في منشأة الاحتجاز عبر تقنية الفيديو في 27 آب/أغسطس الجاري، مضيفة أن السلطات سوف تستمر في تقديم المساعدة والدعم لتشينج وأسرتها.