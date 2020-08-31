بوتين ونظيره الياباني يؤكدان أهمية تعزيز علاقات حسن الجوار

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هاتفيا، أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز علاقات حسن الجوار بين روسيا واليابان.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم الإثنين - "على خلفية قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالاستقالة، تقدم الرئيس فلاديمير بوتين بالشكر لرئيس الوزراء على العمل المشترك بينهما، ومساهمته الشخصية الكبيرة في تطوير التعاون الثنائي.. كما أعرب رئيس الحكومة اليابانية عن تقديره البالغ لسنوات عديدة من التفاعل البناء مع رئيس روسيا".

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز علاقات حسن الجوار بين روسيا واليابان لصالح شعبي البلدين وأمن واستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأفاد الكرملين - في بيانه - بأن بوتين شكر آبي على التعاون الثنائي ومساهمة رئيس الوزراء الياباني الشخصية في تحقيق ذلك.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة اليابانية عن تقديره لسنوات عديدة من العمل البناء مع الرئيس الروسي.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني المستقيل بأن الحكومة اليابانية المقبلة سترغب في مواصلة الحوار بشأن جزر (الكوريل) التي تطالب بها كل من روسيا واليابان، حسبما أفادت وكالة (جيجي) اليابانية للأنباء.

كان آبي قد أعلن الجمعة الماضية استقالته بسبب مضاعفات صحية، مضيفًا أنه يأسف لترك منصبه قبل توقيع معاهدة سلام مع روسيا.