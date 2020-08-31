أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

صحيفة هندية: تجدد الاشتباكات بين الجيش الصيني والهندي على الحدود

11:13 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
صحيفة هندية: تجدد الاشتباكات بين الجيش الصيني والهندي على الحدود

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الهندية والصينية في منطقة لاداخ الحدودية قرب خط المراقبة الفعلي في يومي 29 و 30 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني -أن التوتر الحدودي بين الهند والصين تتصاعد حدته منذ أكثر من 100 يوم، مشيرة إلى أن القوات الهندية تعاملت دون إهدار أي وقت واتخذت تدابير فعالة لتعزيز المواقع على الضفة الجنوبية لبحيرة بانجونج تسو، لافتة إلى أنه لم يتم التعليق بعد بشأن وقوع أي إصابات خلال الاشتباكات بين القوات.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين الجنود الصينيين والهنود استمرت لساعات بالقضبان الحديدية والهراوات في 15 يونيو الماضي، ولقي البعض حتفهم بعد السقوط في مياه نهر جالوان شديدة البرودة في غرب الهيمالايا ما سبب توتر الأجواء بين البلدين.

وبعد فترة تصعيد استمرت لأسابيع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة المفاوضات من جانب الممثلين الخاصين "لضمان استعادة السلام والهدوء الكاملين والدائمين في المناطق الحدودية بين الهند والصين وفقا للاتفاقات والبروتوكولات الثنائية".

هذا المحتوى من

نيودلهي الجيش الصيني الجيش الهندي

الخبر التالى:

مباحثات بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي والسفير الأمريكي في سول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة مالية.. ومصدر: عجزت عن دفعها