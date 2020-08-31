صحيفة هندية: تجدد الاشتباكات بين الجيش الصيني والهندي على الحدود

نيودلهي - أ ش أ

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الهندية والصينية في منطقة لاداخ الحدودية قرب خط المراقبة الفعلي في يومي 29 و 30 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني -أن التوتر الحدودي بين الهند والصين تتصاعد حدته منذ أكثر من 100 يوم، مشيرة إلى أن القوات الهندية تعاملت دون إهدار أي وقت واتخذت تدابير فعالة لتعزيز المواقع على الضفة الجنوبية لبحيرة بانجونج تسو، لافتة إلى أنه لم يتم التعليق بعد بشأن وقوع أي إصابات خلال الاشتباكات بين القوات.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين الجنود الصينيين والهنود استمرت لساعات بالقضبان الحديدية والهراوات في 15 يونيو الماضي، ولقي البعض حتفهم بعد السقوط في مياه نهر جالوان شديدة البرودة في غرب الهيمالايا ما سبب توتر الأجواء بين البلدين.

وبعد فترة تصعيد استمرت لأسابيع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة المفاوضات من جانب الممثلين الخاصين "لضمان استعادة السلام والهدوء الكاملين والدائمين في المناطق الحدودية بين الهند والصين وفقا للاتفاقات والبروتوكولات الثنائية".