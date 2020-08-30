لأول مرة .. جاكرتا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

جاكرتا - (د ب أ)

سجلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن، حيث أكدت السلطات تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة، حسب إدارة المدينة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المدينة حاجز الألف إصابة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المدينة إلى 39 ألفا و280 حالة، من بين 172 ألفا و59 حالة على مستوى البلاد.

وتوفي 7343 شخصا في البلاد ككل حتى الآن نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال دوي أوكتافيا، مسؤول هيئة الصحة في جاكرتا، إن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بعطلتين طويلتين في منتصف أغسطس، عندما غادر الكثيرون المدينة لقضاء عطلات.