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منظمة التعاون الإسلامي تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني

03:11 م الأحد 30 أغسطس 2020
منظمة التعاون الإسلامي تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني

منظمة التعاون الإسلامي

جدة - أ ش أ

أكملت منظمة التعاون الإسلامي عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبناني.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.. مشيرا إلى أن صندوق التضامن الإسلامي دأب على الإسراع في مساعدة الدول والشعوب المتضررة، مشيدا بالدعم الدائم الذي يلقاه الصندوق من الدول الأعضاء.

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منظمة التعاون الإسلامي الشعب اللبناني صندوق التضامن الإسلامي

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