فيروس كورونا: انطلاق العام الدراسي الجديد فى السعودية "افتراضيا"
الرياض- (بي بي سي):
بدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في السعودية، عامهم الدراسي الجديد "افتراضياً" أو عن بعد، وذلك فى إطار جهود المملكة للسيطرة على تفشي فبروس كورونا.
وتم تخصيص الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب.
وأطلقت السعودية منصة مدرستي التى تمثل رحلة تعليمية تفاعلية، تبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، وتضمن التفاعل مع المعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.
وسجلت السعودية أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الوفيات في البلاد نحو 3900.
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