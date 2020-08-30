الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا المستجد وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و31 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثلاث حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من مقاطعتي فوجيان وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من تيانجين ومقاطعة قوانغدونغ؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2482 حالة، غادر منها 2300 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 27 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و153 شخصا، مشيرة إلى أن 7 آلاف و787 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1559 شخصا الملاحظة الطبية أمس، متابعة أنه تم أمس تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 338 حالة منها 305 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4 آلاف و786 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 87 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 488 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4 آلاف 287 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.