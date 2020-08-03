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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

10:45 م الإثنين 03 أغسطس 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

الدفاع الجوي السوري

(وكالات):

قال وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي"، دون ذكر مزيدًا من التفاصيل.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر محلية في القُنيطرة، أن "العدوان الصهيوني استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ 4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

الدفاعات الجوية السورية دمشق سوريا

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