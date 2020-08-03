لأول مرة منذ مارس الماضي.. البرتغال تسجّل "صفر" إصابات بكورونا

(وكالات):

قالت البرتغال، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل في اليوم السابق أي وفيات بفيروس كورونا وذلك‭‭ ‬‬للمرة الأولى منذ منتصف مارس عندما تم فرض عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس بينما ترقرقت الدموع في عينيه خلال مؤتمر صحفي ”كانت الأوضاع صعبة للغاية في الأوقات الأخيرة. تحن سعداء للغاية بحدوث هذا“، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ”أود أن أبعث برسالة الأمل هذه إلى البرتغاليين لكني أود أن أطلب منهم أن يساعدونا في الحفاظ على هذه الأعداد“.

وزاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرتغال 106 ليصل‭‭ ‬‬إلى 51569 وتم تسجيل نسبة 62 في المئة من الإصابات الجديدة في لشبونة وحولها حيث أثارت حالات التفشي المحلية في الضواحي قلق السلطات خلال الشهرين الماضيين.

وبقي إجمالي عدد الوفيات ثابتا عند 1738 حالة.

وفي الرابع من مايو بدأت البرتغال التي تعتمد بشدة على السياحة، في رفع القيود التي فُرضت خلال عزل عام استمر ستة أسابيع وكانت البلاد تعتبر في البداية قصة نجاح في مجال مكافحة المرض.