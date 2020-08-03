منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على سجن في أفغانستان

الرياض - أ ش أ

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في تصريح اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء السعودية - مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.