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الصومال: مقتل 5 في تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

03:57 م الإثنين 03 أغسطس 2020
الصومال: مقتل 5 في تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

أرشيفية

مقديشو- (د ب أ):

صرح على حسن كولمي، مسؤول أمني صومالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، بأن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما شعبيا بالعاصمة الصومالية مقديشو، لافتا إلى أن منفذ التفجير من بين القتلى.

مقديشو الصومال على حسن كولمي

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