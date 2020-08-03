البرلمان العربي يدين التصريحات التركية العدائية بشأن الإمارات ويعتبرها مرفوضة

القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي التصريحات العدائية الصادرة مؤخرا عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي - في تصريح اليوم الاثنين - "إن تلك التصريحات لا تنسجم مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية بين الدول، وتعتبر اعتداءً على دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، وهى دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومساندتها المجتمع الدولي للاضطلاع بالدور الفاعل والمهم في نشر السلام والاستقرار في كل دول العالم، وهو الدور الذي اعتادت أن تقوم به دولة الإمارات وما عرف عنها من دورها المهم والمحوري على المستوى العالمي من العمل الإنساني العظيم الذي تقدمه".

وأضاف "أن تصريحات الوزير التركي الأخيرة وما احتوته من مضامين عدائية مستهجنة تجاه دولة الإمارات، هي استفزاز مرفوض يتناقض مع الأعراف الدولية، كما أنها تعد تهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي".

واعلن نائب رئيس البرلمان العربي مجددا تضامن ووقوف البرلمان صفا واحدا مع دولة الإمارات ضد هذه التصريحات الاستفزازية، كما جدد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.