الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل سحري لأزمة كورونا

جنيف- (بي بي سي):

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لعلاج أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح ضد الوباء.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت من جنيف "هناك تجارب تجرى حاليا على عدد من العقارات، Aونحن جميعا نأمل في إنتاج عقار فعال. لكن لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك حل سحري إطلاقا"

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم نحو 18 مليونا بينما يقترب عدد الوفيات من 700 ألف.