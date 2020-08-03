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الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل سحري لأزمة كورونا

02:00 م الإثنين 03 أغسطس 2020
الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل سحري لأزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (بي بي سي):

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لعلاج أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح ضد الوباء.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت من جنيف "هناك تجارب تجرى حاليا على عدد من العقارات، Aونحن جميعا نأمل في إنتاج عقار فعال. لكن لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك حل سحري إطلاقا"

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم نحو 18 مليونا بينما يقترب عدد الوفيات من 700 ألف.

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