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تركيا تلغي تراخيص تسيير الرحلات الجوية مع إيران

09:37 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
تركيا تلغي تراخيص تسيير الرحلات الجوية مع إيران

طائرة تركية - أرشيفية

طهران - (د ب أ):

أعلن أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية عن إلغاء تركيا للتراخيص الممنوحة لتسيير الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الإثنين عن مقصود اسعدي ساماني قوله إن تركيا أرجات استئناف تسيير رحلات الطيران إلى مطلع سبتمبر المقبل بعد ما كان مقررا لها غدا الثلاثاء.

وأشار إلى أن أنقرة عزت قرار تمديد تعليق الطيران للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران إجمالا نحو 310 آلاف إصابة بكورونا وأكثر من 17 ألف وفاة.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى التوقف عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

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