ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير بوسطن

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار القضاء إسقاط محكمة فيدرالية لحكم الإعدام عن جوهر تسارناييف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، مساء أمس الأحد: "هناك عدد قليل ممن يستحقون عقوبة الإعدام أكثر من مفجر بوسطن جوهر تسارناييف. ووافقت المحكمة على أن ذلك كان واحدا من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد منذ فظائع 11 سبتمبر، ورغم ذلك أسقطت محكمة الاستئناف حكم الإعدام عنه".

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....