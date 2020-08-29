الجزائر تسجل 8 وفيات و379 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الجزائر اليوم السبت، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 8 حالات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 43 ألفا و781.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 8 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1491.

كما لفت فورار إلى تماثل 281 شخصًا للشفاء، ليصل عدد حالات التعافي إلى 30 ألفا و717، في حين تواجد 28 مريضًا في العناية المركزة.