أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

دراسة: جائحة كورونا تزيد إقبال الألمان على "البطاطس المجمدة"

12:04 م السبت 29 أغسطس 2020
دراسة: جائحة كورونا تزيد إقبال الألمان على "البطاطس المجمدة"

جائحة كورونا تزيد إقبال الألمان على "البطاطس المجم

دوسلدورف - (د ب أ):

كشفت نتائج دراسة أن جائحة كورونا تسببت في زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين في ألمانيا على شراء منتجات البطاطس المجمدة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة نيلزن لأبحاث السوق.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الألمان اشتروا في النصف الأول من العام الحالي 168 مليون عبوة من أنواع مختلفة من البطاطس المجمدة بارتفاع بنسبة نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبها، قالت زيلكه شميت خبيرة التجارة في نيلزن:" نلاحظ تأثيرا واضحا لأزمة كورونا في منتجات البطاطس المجمدة"، مشيرة إلى أن العديد من الألمان قاموا بتخزين رقائق البطاطس وأنواعها الأخرى خلال الأزمة.

ووفقا لباحثي الأسواق، فقد أنفق الألمان في النصف الأول من العام الحالي نحو 247 مليون يورو على منتجات البطاطس المجمدة بارتفاع بمقدار نحو 26 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وازداد إقبال الألمان بصورة خاصة على نوع البطاطس المجمدة الذي يتم طهوه في الفرن، إذ أن مبيعات هذا النوع بلغت نحو 97 مليون عبوة.

كما ازداد أيضا الإقبال على رقائق البطاطس في زمن كورونا، حيث بلغ مجموع ما اشتراه الألمان من هذا النوع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يزيد على 51 ألف طن بارتفاع بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من 2019.

البطاطس المجمدة ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

مسؤولة أوروبية تستبعد زيادة الإصابة بكورونا مع إعادة فتح المدارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن مخالفات البناء: اللي بنعمله علشان خاطر بلدنا ومش هبيع الوهم