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"لا تحترم إلا الخطوط الحمراء".. ماكرون يوضح موقفه الحازم ضد تركيا في المتوسط

08:57 م الجمعة 28 أغسطس 2020
"لا تحترم إلا الخطوط الحمراء".. ماكرون يوضح موقفه الحازم ضد تركيا في المتوسط

إيمانويل ماكرون

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إنه اتخذ موقفًا صارمًا هذا الصيف من أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.

وأضاف، حسبما نقلت عنه قناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم الجمعة "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون إلا ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً، إنها سياسة وضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا".

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية، مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بسبب حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استناداً إلى مزاعم متضاربة حول امتداد جرفهما القاري.

إيمانويل ماكرون تركيا فرنسا

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