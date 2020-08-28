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أمريكا: إصابات كورونا ترتفع إلى 87ر5 مليون والوفيات تقترب من 181 ألفا

06:14 م الجمعة 28 أغسطس 2020
أمريكا: إصابات كورونا ترتفع إلى 87ر5 مليون والوفيات تقترب من 181 ألفا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 8ر0% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 0651 صباحا اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 87ر5 مليون حالة اصابة و180 ألفا و 857 حالة وفاة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، أعلى من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 7ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 693 ألفا و72 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 8ر0% مقارنة بالتوقيت نفسه من اليوم السابق.

وشهدت ولاية ساوث داكوتا زيادة بنسبة 4ر5 % في عدد الإصابات بها، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 12 الفا و 194 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 225 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19".

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد-19

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