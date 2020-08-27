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المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1315 حالة

11:46 م الخميس 27 أغسطس 2020
المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1315 حالة

فيروس كورونا في المغرب

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1221 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 57085 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وذكرت الصحة المغربية، في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 1789175 منذ بداية انتشار الفيروس، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1011 حالة، كما تم تسجيل 1315 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 41901 حالة.

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