متحف نيويورك للفن الحديث يفتح أبوابه بعد 6 أشهر من الإغلاق

نيويورك - (د ب أ):

فتح متحف نيويورك للفن الحديث أبوابه أمام الجمهور اليوم الخميس بعد إغلاقه لمدة ستة أشهر تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستقبل المتحف الشهير، الذي قلص عدد الزوار المسموح بدخولهم إلى 25 بالمئة، العديد من الزوار في اليوم الأول من إعادة افتتاحه.

وقال مدير المتحف جلين لاوري في بيان صحفي: "مع بروتوكولات وإجراءات السلامة الجديدة المعمول بها، يمكن لجماهيرنا أن تستمر في الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها في معارضنا للمجموعات الفنية، ونأمل أن يجدوا العزاء والإلهام هنا".

وتم السماح بإعادة افتتاح متاحف المدينة، التي أُغلقت في آذار/ مارس في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا، منذ يوم الاثنين الماضي.