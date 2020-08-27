أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

البرازيل تسجل 47161 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

09:57 م الخميس 27 أغسطس 2020
البرازيل تسجل 47161 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

وما زال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في البر

وكالات

سجلت البرازيل أكثر من 47 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1086 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لورسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 47161 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3717156.

وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة استقرارا نسبيا خلال اليومين الماضيين بعد تقلبات كبيرة لها، حيث سجلت في البرازيل يوم 21 أغسطس 30355 حالة، وفي 22 أغسطس 50032، وفي 23 أغسطس 23421، وفي 24 أغسطس 17078، وفي 25 أغسطس 47134.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 1086 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 117666 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا وزارة الصحة البرازيلية

الخبر التالى:

إرجاء توقيع اتفاق السلام بين حكومة السلام و"الجبهة الثورية" إلى الاثنين المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة أنشطة وشرط لدخول البلاد.. 5 قرارات حكومية تطبق أول سبتمبر