البرازيل تسجل 47161 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية
وكالات
سجلت البرازيل أكثر من 47 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1086 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لورسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 47161 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3717156.
وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة استقرارا نسبيا خلال اليومين الماضيين بعد تقلبات كبيرة لها، حيث سجلت في البرازيل يوم 21 أغسطس 30355 حالة، وفي 22 أغسطس 50032، وفي 23 أغسطس 23421، وفي 24 أغسطس 17078، وفي 25 أغسطس 47134.
كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 1086 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 117666 شخصا.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.
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