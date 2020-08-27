أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ترامب يعتزم استغلال كلمة رئيسية للهجوم على بايدن

08:58 م الخميس 27 أغسطس 2020
ترامب يعتزم استغلال كلمة رئيسية للهجوم على بايدن

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلال كلمة قبول ترشيحه بمؤتمر الحزب الجمهوري لتوضيح المسيرة الطويلة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن ووصفه بأنه يساري متطرف.

ووفقا لمقتطفات نقلتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية وأكدتها حملة ترامب، سيقول الأخير إننا "قضينا السنوات الأربع الماضية في إصلاح الضرر الذي سببه جو بايدن طوال السبع والأربعين عاما الماضية"، في إشارة إلى مسيرته كعضو في مجلس الشيوخ وأثناء توليه منصب نائب الرئيس.

وتعهد تيم مورتاغ، مدير التواصل بحملة ترامب، بـ "كلمة صارمة".

وتسعى الحملة لمواصلة سمة عام 2016 برسم ترامب باعتباره من خارج السلطة، وتأطير الديمقراطيين من يسار الوسط باعتبارهم اشتراكيين، على الرغم من الأدلة على أنهم على خلاف ذلك.

وسوف يصف ترامب بايدن بأنه "مرشح خاوي" سيكون أداة لجناح اليسار لحزبه.

دونالد ترامب الحزب الجمهوري جو بايدن

الخبر التالى:

بيلوسي: يجب ألا تكون هناك مناظرات بين بايدن وترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم العالي: إعفاء الراسبين من الرسوم في حالتين فقط